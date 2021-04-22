Исследование проводилось международным холдингом Ranstad, лидером глобальной кадровой индустрии, совместно с компанией АНКОР Украина, локальным подразделением международной стафинговои группы ANCOR.

Это важно! В фокусе компании BASF – аграрное образование и устойчивое развитие

В этот непростой год мы особенно гордимся тем, что получили признание лучшего работодателя в таком большом независимом исследовании. Это стало возможным благодаря привлечению и мотивации нашей удивительной команды в Украине. Мы стремимся сделать BASF лучшим местом для работы и построения карьеры. Создавая оптимальные условия труда на базе принципов безопасности, охраны здоровья и развития потенциала, мы мотивируем своих сотрудников достигать лучших результатов. Именно активная приверженность со стороны сотрудников обеспечивает долгосрочный успех нашей компании. Мы и дальше будем укреплять наш имидж на рынке, повышать лояльность сотрудников, привлекать и удерживать в компании талантливых людей,

– отмечает генеральный директор BASF в Украине Тибериу Дима.

В рамках исследования Randstad Employer Brand Research в Украине провели онлайн-интервью с почти 7000 респондентами в возрасте от 18 до 65 лет. Опрашивали постоянно трудоустроенных украинцев, тех, кто в активном поиске работы, а также студентов.

Респондентам предлагали список из более 150 крупнейших по численности постоянного персонала в Украине компаний из разных секторов экономики. Участники должны были выбрать компании, которые им знакомы, ответить, хотят ли они там работать, а также оценить привлекательность выбранных компаний по 10 критериям:

финансовая платежеспособность

безопасная работа в условиях COVID-19

хорошая репутация

гарантии занятости

карьерный рост

социальная ответственность

возможность работать удаленно

приятная рабочая атмосфера

баланс "работа – личная жизнь"

привлекательная заработная плата и социальный пакет

Это исследование абсолютно прозрачное – ведь компании-участники не подают заявки, отсутствует жюри, а лучших работодателей определяет трудоспособное население под наблюдением международных экспертов.