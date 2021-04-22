Дослідження проводилось міжнародним холдингом Ranstad, лідером глобальної кадрової індустрії, спільно з компанією АНКОР Україна, локальним підрозділом міжнародної стафінгової групи ANCOR.

Це важливо! У фокусі компанії BASF – аграрна освіта і сталий розвиток

У цей непростий рік ми особливо пишаємося тим, що отримали визнання найкращого роботодавця в такому великому незалежному дослідженні. Це стало можливим завдяки залученню і мотивації нашої дивовижної команди в Україні. Ми прагнемо зробити BASF найкращим місцем для роботи і побудови кар’єри. Створюючи оптимальні умови праці на базі принципів безпеки, охорони здоров’я та розвитку потенціалу, ми мотивуємо своїх співробітників досягати найкращих результатів. Саме активна відданість з боку співробітників забезпечує довгостроковий успіх нашої компанії. Ми й далі будемо зміцнювати наш імідж на ринку, підвищувати лояльність співробітників, залучати та утримувати в компанії талановитих людей, – зазначає генеральний директор BASF в Україні Тіберіу Діма.

У межах дослідження Randstad Employer Brand Research в Україні провели онлайн-інтерв’ю із майже 7000 респондентами віком від 18 до 65 років. Опитували постійно працевлаштованих українців, тих, хто в активному пошуку роботи, а також студентів.

Респондентам пропонували список з понад 150 найбільших за чисельністю постійного персоналу в Україні компаній із різних секторів економіки. Учасники мали вибрати компанії, які їм знайомі, відповісти, чи хочуть вони там працювати, а також оцінити привабливість обраних компаній за 10 критеріями:

фінансова платоспроможність

безпечна робота в умовах COVID-19

хороша репутація

гарантії зайнятості

кар’єрне зростання

соціальна відповідальність

можливість працювати віддалено

приємна робоча атмосфера

баланс "робота – особисте життя"

приваблива заробітна плата й соціальний пакет

Це дослідження абсолютно прозоре – адже компанії-учасниці не подають заявки, відсутнє журі, а кращих роботодавців визначає працездатне населення під наглядом міжнародних експертів.