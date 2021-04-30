Департамент BASF Agricultural Solutions представляет украинским аграриям новые гибриды рапса: ИНВ1170, ИНВ1188 и ИНВ1177 КЛ. За годы исследований в различных климатических зонах они продемонстрировали высокие и стабильные показатели урожайности, стрессо- и зимостойкости.

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Наша компания всегда заботится о прибыльности и облегчении работы аграриям. Мы понимаем, насколько урожайность зависит от факторов, на которые невозможно повлиять: погода и природные катаклизмы. Поэтому наши селекционеры постоянно работают над созданием гибридов, существенно минимизирующими эти риски. Так в портфолио появились новые высокоурожайные и стрессоустойчивые гибриды рапса, позволяющие агропроизводителям взращивать и расти еще эффективнее, – отмечает Кристиан Телл, директор департамента BASF Agricultural Solutions в Украине, Молдове и странах Кавказа.



Кристиан Телл

Гибрид ИНВ1170 имеет высокую урожайность, адаптированный для выращивания на различных типах почв при разных условиях обработки. Наличие гена Rlm7, отвечающего за устойчивость к фомозу и высокую толерантность растений к вертициллезу, гарантирует рост здоровых и сильных растений в поле. Демонстрирует высокую урожайность по всей Украине: от 43,2 ц/га в Южном регионе, 46,1 ц/га в Восточном до 50,1 ц/га в Центральном и 51,7 ц/га в Западном регионах.

Основной характеристикой гибрида ИНВ1188 является адаптивность и пластичность к различным условиям и технологиям выращивания. Это дает возможность демонстрировать высокую урожайность во всех регионах Украины. Гибрид сочетает в себе комплекс ценных признаков: быстрое развитие с осени, высокую зимостойкость, повышенную устойчивость к фомозу (ген Rlm7), высокую толерантность к вертициллезу и повышенную стойкость к растрескиванию стручков. Универсальность гибрида подтверждается результатами урожайности по регионам, которые составляли в Западном – 50,9 ц/га, Центральном – 51,1 ц/га, Восточном – 47,5 ц/га и Южном - 45,6 ц/га.

ИНВ1177 КЛ – новый гибрид рапса для производственной системы Clearfield®. Благодаря своей средней группе спелости гибрид демонстрирует пластичность в регионах выращивания и прекрасно дополняет портфолио КЛ сегмента компании. Растения этого гибрида быстро развиваются с осени, что дает широкое окно для посева, легко переносят зиму благодаря своей зимостойкости и умеренно восстанавливают свою вегетацию весной. Сочетание высокой засухоустойчивости и хорошей устойчивости к растрескиванию стручков дополняет ценные характеристики гибрида. Урожайность за годы исследований была на уровне 46,3-48,4 ц/га в Центрально-Западном регионе, и 44,0-45,4 ц/га в Юго-Восточном регионе.

В этом году впервые агродепартамент BASF отказался от пакетных предложений. Ранее в комплексе с гибридами можно было приобрести препараты Карамба® и Карамба® Турбо. Отныне аграрии собственноручно могут сформировать кастомизированное предложение с семенами и препаратами защиты, которые подойдут именно их полю.

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Ежегодно в Украине увеличивается количество площадей под рапсом. Растет и география экспорта семян, шрота и масла. Так, в 2019/2020 маркетинговом году Украина экспортировала 2,9 миллиона тонн семян в ЕС более чем на 1,2 миллиарда долларов. Рапсовое масло закупает Китай, а шрот – Израиль и Турция. Это свидетельствует о том, что Украина имеет значительный потенциал для представления рапса и продуктов из него на мировом рынке. А благодаря новым гибридам и решениям от BASF это сделать будет легче.