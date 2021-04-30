Департамент BASF Agricultural Solutions презентує українським аграріям нові гібриди ріпаку: ІНВ1170, ІНВ1188 та ІНВ1177 КЛ. За роки досліджень в різних кліматичних зонах вони продемонстрували високі та стабільні показники врожайності, стресо- та зимостійкості.

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Наша компанія завжди піклується про прибутковість та полегшення роботи аграріям. Ми розуміємо, наскільки врожайність залежить від факторів, на які неможливо вплинути: погода та природні катаклізми. Тому наші селекціонери постійно працюють над створенням гібридів, які суттєво мінімізують ці ризики. Так у портфоліо з’явилися нові високоврожайні та стресостійкі гібриди ріпаку, які дозволять агровиробникам зрощувати й зростати ще ефективніше, – наголошує Крістіан Телл, директор департаменту BASF Agricultural Solutions в Україні, Молдові та країнах Кавказу.



Крістіан Телл

Гібрид ІНВ1170 має високу врожайність, адаптований для вирощування на різних типах ґрунтів за різних умов обробітку ґрунту. Поєднання наявності гена Rlm7, що відповідає за стійкість до фомозу та високу толерантність рослин до вертицильозу, гарантує ріст здорових та сильних рослин в полі. Демонструє високу врожайність по всій Україні: від 43,2 ц/га у Південному регіоні, 46,1 ц/га у Східному до 50,1 ц/га у Центральному та 51,7 ц/га у Західному регіонах.

Основною характеристикою гібриду ІНВ1188 є адаптивність та пластичність до різних умов і технологій вирощування. Це дає йому можливість демонструвати високу врожайність у всіх регіонах України. Гібрид поєднує в собі комплекс цінних ознак: швидкий розвиток з осені, високу зимостійкість, підвищену стійкість до фомозу (ген Rlm7), високу толерантність до вертицильозу та підвищену стійкість до розтріскування стручків. Універсальність гібриду підтверджується результатами врожайності по регіонах, які становили у Західному - 50,9 ц/га, Центральному - 51,1 ц/га, Східному – 47,5 ц/га та Південному – 45,6 ц/га.

ІНВ1177 КЛ – новий гібрид ріпаку для виробничої системи Clearfield®. Завдяки своїй середній групі стиглості гібрид демонструє пластичність до регіонів вирощування та чудово доповнює портфоліо КЛ сегменту компанії. Рослини цього гібриду швидко розвиваються з осені, що дає широке вікно для посіву, легко переносять зиму та помірно відновлюють свою вегетації на весні. Поєднання високої посухостійкості та доброї стійкості до розтріскування стручків доповнює цінні характеристики гібриду. Урожайність за роки досліджень була на рівні 46,3-48,4 ц/га в Центрально-Західному регіоні, та 44,0-45,4 ц/га в Південно-Східному регіоні.

Цьогоріч уперше агродепартамент BASF відмовився від пакетних пропозицій. Раніше в комплексі з гібридами можна було придбати препарати Карамба® та Карамба® Турбо. Відтепер аграрії власноруч можуть сформувати кастомізовану пропозицію з насінням і препаратами захисту, яка підійде конкретно їхньому полю.

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Щороку в Україні зростає кількість площ під ріпаком. Збільшується й географія експорту насіння, шроту та олії. Так, за 2019/2020 маркетинговий рік Україна експортувала 2,9 мільйона тонн насіння ріпаку до ЄС на понад 1,2 мільярда доларів. Олію закуповує Китай, а шрот – Ізраїль та Туреччина. Це свідчить про те, що Україна має значний потенціал для представлення ріпаку й продуктів з нього на світовому ринку. А завдяки новим гібридам і рішенням від BASF це зробити буде легше.