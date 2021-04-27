Исследователи из Formo вместо коровьего молока используют микроорганизмы, кодированные последовательностями ДНК молочного белка.

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Эти клетки выращивают в ферментере, пока не будет получено достаточно белка для "сбора урожая". После этого молочные белки сочетаются с растительными жирами и углеводами, создавая основу для дальнейшего производства сыра.

Из смеси ингредиентов Formo производит нежные сыры за "ремесленными традициями".

Для коагуляции продукта от "молока" до сыра используют также ферменты и тепло. Полученный продукт сразу пакуют как свежий сыр. Также его можно оставить на созревание, чтобы сыр стал более ароматным.

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