Билл Гейтс стал самым крупным землевладельцем США

В течение последних 10 лет Билл Гейтс купил около 110 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в 18 штатах США. Это позволило миллиардеру стать крупнейшим землевладельцем страны.

В Луизиане Гейтсу принадлежит почти 30 тысяч гектаров земли. Здесь его компании выращивают кукурузу, хлопок и рис. Соей миллиардер засеял 8 тысяч гектаров в Небраске.

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В штате Вашингтоне ему принадлежит 5 тысяч гектаров – здесь растет картофель для McDonald's.

Как рассказал сам Гейтс, аграрный бизнес не имеет никакого отношения к его борьбе за экологию и поддержке стартапов по созданию заменителей мяса и альтернатив растительной пище.

Моя инвестиционная группа решила сделать это. Это не связано с климатом, – сказал он.

Миллиардера уже критикуют за наличие в собственности такого количества земли. По мнению директора Национальной коалиции начинающих фермеров Нью-Йорка Холли Риппон-Батлер, Гейтс мешает молодым фермерам выйти на рынок, ведь они не в состоянии конкурировать с миллиардером при покупке земли и вынуждены арендовать ее.

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