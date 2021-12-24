Новые сорта апельсина

Колумбийская сельскохозяйственная исследовательская корпорация (Agrosavia) потратила 10 лет на выведение новых сортов апельсина. Наконец-то ученые представили результаты своей работы – Agrosavia Naranja y Azúcar и Agrosavia Naranja Margarita.

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Эти сорта созданы специально для колумбийского региона Карибского бассейна. Именно здесь зима 10 лет назад нанесла наибольший ущерб.

Оба сорта морозостойкие и обладают улучшенными характеристиками. В частности, содержание сока в их плодах на 40% больше, чем в привычных апельсинах.

Ученые надеются, что их работа в ближайшее время будет использована в широкой практике и позволит вернуть экономическую привлекательность региона.