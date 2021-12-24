Нові сорти апельсину

Колумбійська сільськогосподарська дослідницька корпорація (Agrosavia) витратила 10 років на виведення нових сортів апельсину. Нарешті науковці представили результати своєї роботи – Agrosavia Naranja y Azúcar і Agrosavia Naranja Margarita.

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Ці сорти створені спеціально для колумбійського регіону Карибського басейну. Саме тут зима 10 років тому завдала найбільших збитків.

Обидва сорти морозостійкі та мають покращені характеристики. Зокрема, вміст соку у їх плодах на 40% більший, аніж у звичних апельсинах.

Науковці сподіваються, що їхня робота вже найближчим часом буде використана у широкій практиці та дозволить повернути економічну привабливість регіону.