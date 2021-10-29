Цена борщового набора снова начала расти. Если готовить традиционный борщ на 4 человека, то за блюдо придется выложить 65 гривен.

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Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то цена борща выросла на 5,52%. Подешевлением покупателей порадовали только картофель (-8,05%) и сметана (-8,04%).

Другие ингредиенты прибавили в цене очень существенно. К примеру, свекла подорожала на целых 62,43%, морковь прибавила в цене 35,01%, а капуста подорожала на 34,87%.

Другие ингредиенты также подорожали, но разница между показателями не так существенна.

Ученые вывели новый сорт картофеля, которому не страшны морозы. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Мороз – не проблема: учёные вывели новый сорт картофеля".