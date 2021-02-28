В течение последней недели яблоки в украинских магазинах и супермаркетах добавили в цене от 0,5 до 2,5 гривны за килограмм.

На этой неделе оптовая цена яблок увеличилась от 0.5 до 2.5 гривны/килограмм. В торговых сетях яблоки тоже подорожали на 2.5 гривны/килограмм.

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По данным крупнейшего оптового рынка Западной Украины "Шувар", больше всего подорожали яблоки сорта Лиголь, которые в феврале как раз набрали потребительской спелости – с 12.50 до 15 гривен/килограмм.

Яблоки сорта Ренет Симиренко подорожали на 2 гривны и теперь стоят 14 гривен/килограмм.

На 1 гривну стали дороже яблоки Гала (12 гривен/килограмм), Голден Делишез (15 гривен/килограмм) и Фуджи ( 16 гривен/килограмм).

Меньше всего за неделю подорожали яблоки Чемпион – с 13 до 13.50 гривен/килограмм.

В Украине можно ожидать снижения цен. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Когда ожидать удешевления продуктов".