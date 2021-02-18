Курятина "из пробирки": сколько будет стоить лабораторное мясо израильской компании
В Израиле нашли способ изготавливать курятину в лабораторных условиях, что существенно экономит природные ресурсы. Килограмм такого мяса будет стоит 6 евро.
Источник:Newfood
Компания Future Meat Technologies, базирующаяся в Иерусалиме, заявила, что нашла способ вырастить в лабораторных условиях куриную грудку.
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Цена такого продукта составит 6,70 евро за килограмм. Инноваторы убеждены, что их способ изготовления курятины уникален и будет иметь большие перспективы.
Разработчики уверены, что производство будет производить на 80% меньше выбросов парниковых газов по сравнению с обычным получением мяса и использовать на 99% меньше земли. Кроме того, лабораторная курятина сэкономит 96% воды.
В компании рассказывают, что культуры клеток размножаются без применения генной инженерии. Это касается и питательной среды – весь процесс происходит без генетически модифицированных организмов.
По словам ученых, аналогичным способом возможно выращивать мясо всех других сельскохозяйственных животных. Пилотная установка будет испытана до конца 2021 года.
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