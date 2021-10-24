Будто допинг: как обычный полив увеличивает урожайность виноградника

Ученые Николаевского национального аграрного университета провели интересное исследование. Они сравнили урожайность участков с капельным поливом и без него.

На участке с капельным поливом ученые получили урожай уровне 11,3 – 11,7 тонн с гектара. По сравнению с контрольной участком без полива показатель выше на целых 47%.

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Исследования проводились на 15-летних насаждениях сорта Ркацители ОАО "Таврия" (Херонська область). Использовались контрольный участок без орошения и три участка с разной судьбой наименьшей влагоемкости почвы и на разных периодах вегетации.

В результате ученые обнаружили, что влажность почвы способствует увеличению количества плодовых побегов и их повышенной плодоносности. Также с поливом существенно возрастает средняя масса грозди.

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