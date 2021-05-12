В течение апреля наблюдалась тенденция к уменьшению средней потребительской цены на гречневые крупы, которые входят в перечень социально значимых товаров, – за месяц цена снизилась на 0,4% до 40,06 гривен за килограмм.
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Минэкономики отмечает, что ценовая стабилизация была достигнута благодаря внедрению в 2021 году правительством нового направления государственной поддержки аграриев для стимулирования производства гречки. Программой предусмотрено предоставление дотаций аграриям в размере 3500 гривен на 1 гектар посевов гречки. Это обеспечит стабильный объем производства гречки, равный внутреннему потреблению, и в перспективе – ориентацию на экспорт, а также развитие смежных отраслей. В общем ориентировочная площадь поддержки по Украине должен составить 15 тысяч гектаров.
Также, Минэкономики не ожидает проблем на рынке гречки через временный отказ России экспортировать эту продукцию в Украину. Внутренние потребности в гречке будут полностью обеспечены.
Так, в 2020/2021 маркетинговом году внутренняя потребность в гречке составляет 131 тысячу тонн, из них 116 тысяч – на пищевые потребности. По данным Госстата, в 2020 году объем производства гречки составил 97,6 тысяч тонн.
Кроме того, в текущем маркетинговом году по состоянию на 1 мая Украина экспортировала 0,6 тысяч тонн зерна гречки и импортировала 31,3 тысячу тонн (в частности, из России – 18,9 тысяч, Казахстана – 9, Беларуси – 3,4). Также было импортировано почти 19 тысяч тонн зерновых культур, из которых гречневая крупа составляет около 80%, или 15 тысяч тонн.
Таким образом, на 1 мая, по экспертным подсчетам, импортировано около 46 тысяч тонн гречки. Поэтому оснований для возникновения дефицита этой продукции на рынке Украины нет.