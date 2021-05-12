В течение апреля наблюдалась тенденция к уменьшению средней потребительской цены на гречневые крупы, которые входят в перечень социально значимых товаров, – за месяц цена снизилась на 0,4% до 40,06 гривен за килограмм.

Обратите внимание! Россия запретила экспортировать гречку в Украину: чего ожидать покупателям

Минэкономики отмечает, что ценовая стабилизация была достигнута благодаря внедрению в 2021 году правительством нового направления государственной поддержки аграриев для стимулирования производства гречки. Программой предусмотрено предоставление дотаций аграриям в размере 3500 гривен на 1 гектар посевов гречки. Это обеспечит стабильный объем производства гречки, равный внутреннему потреблению, и в перспективе – ориентацию на экспорт, а также развитие смежных отраслей. В общем ориентировочная площадь поддержки по Украине должен составить 15 тысяч гектаров.

Также, Минэкономики не ожидает проблем на рынке гречки через временный отказ России экспортировать эту продукцию в Украину. Внутренние потребности в гречке будут полностью обеспечены.

Так, в 2020/2021 маркетинговом году внутренняя потребность в гречке составляет 131 тысячу тонн, из них 116 тысяч – на пищевые потребности. По данным Госстата, в 2020 году объем производства гречки составил 97,6 тысяч тонн.

Кроме того, в текущем маркетинговом году по состоянию на 1 мая Украина экспортировала 0,6 тысяч тонн зерна гречки и импортировала 31,3 тысячу тонн (в частности, из России – 18,9 тысяч, Казахстана – 9, Беларуси – 3,4). Также было импортировано почти 19 тысяч тонн зерновых культур, из которых гречневая крупа составляет около 80%, или 15 тысяч тонн.

Таким образом, на 1 мая, по экспертным подсчетам, импортировано около 46 тысяч тонн гречки. Поэтому оснований для возникновения дефицита этой продукции на рынке Украины нет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов настроен не так оптимистично, как чиновники Минэкономики – его комментарий читайте здесь.