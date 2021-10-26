Как было в 2020-м? В начале года минимальная и максимальная цена шампиньонов отличались почти втрое. В первые три месяца цена постоянно колебалась.

Проблема 40 ферм за 4 года: в Украине массово закрываются грибные производства

В такой ситуации выиграли только те фермеры, которые рискнули в марте и апреле заложить компост в камеры выращивания и выйти с урожаем в мае, отмечают эксперты. Затем карантин существенно ослабили, и спрос более-менее восстановился. При этом грибов на рынке было мало, и цена на них выросла в 2-2,5 раза.

Одна из основных причин колебания цен – ситуация на рынке, когда продается уже выращенный гриб. Цена и объем определяются "на сегодня" или "на завтра" конкретным продавцом и покупателем. Поэтому если количество предложений чрезмерное – цены могут обваливаться очень быстро, а если недостаточное – быстро вырасти. На таком рынке сложно делать стабильный и прогнозируемый бизнес.

Обратите внимание! В Украине приближаются морозы: фермеры спешат продать овощи, а цены – падают