Сообщается, что падение цены на яйца следует ожидать сразу после праздников. Кроме того, существенно упадет и спрос на продукцию.

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Аналитик УКАБ Светлана Литвин отметила, что очень сильно цена не снизится, ведь сейчас в стране очень высокая стоимость комбикормов и зерновых.

Обычно на Пасху промышленная цена на яйцо растет стремительно. Однако в этом году мы имеем позднюю Пасху, которая в сочетании с поступлением от домохозяйств сдержала дальнейший рост цен. Скорее всего, после Пасхи стоит ожидать снижения цены, но также не очень быстро – не более 10-15%. Ниже цена не может опускаться из-за довольно высокой стоимости комбикормов и зерновых культур, – сказала она.

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