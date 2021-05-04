Повідомляється, що падіння ціни на яйця варто очікувати одразу після свят. Окрім того, суттєво впаде і попит на продукцію.

До теми Продукти харчування знову дорожчають: у чому причина

Аналітик УКАБ Світлана Литвин зазначила, що дуже сильно ціна не знизиться, адже зараз в країні дуже висока вартість комбікормів і зернових.

Зазвичай на Великдень промислова ціна на яйце зростає стрімко. Однак цього року ми маємо пізній Великдень, який у поєднанні з надходженням від домогосподарств стримав подальше зростання цін. Швидше за все, після Великодня варто очікувати зниження ціни, але також не дуже швидко – не більше 10-15%. Нижче ціна не може опускатися через досить високу вартість комбікормів і зернових культур, – сказала вона.

М'ясо на українських прилавках не завжди свіже. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Майже половина м'яса на українських прилавках – фальсифікат і неякісна продукція: як визначити".