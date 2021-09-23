На сегодня оптовая цена на лук репчатый стандартного качества стабильно держится на уровне 7 гривен за килограмм (0,26 доллара), что выше прошлогодней цены в 2,3 (!) раза.
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Сравниваем цены
- В Узбекистане и Таджикистане лук сейчас продается в среднем в два раза дешевле – по 0,12 – 0,14 доллара за килограмм. Но, несмотря на большую разницу в ценах, пока ввозить лук из этих стран в Украину невыгодно из-за высоких транспортных затрат. Но если цены на украинский лук вырастут еще на 10%, то импорт станет вполне возможным.
- В России, где цены на большинство видов овощей в этом году очень высокие, лук продается дешевле, чем в Украине.
- В Польше, которая обычно является одним из главных рынков сбыта украинской лука, цены сейчас идентичны украинским.
- В Молдове, которая сейчас экспортирует в Украину картофель, цены на лук настолько низкие, что ее уже сейчас можно поставлять на украинский рынок.
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