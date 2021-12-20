Неутешительная стабильность

Средняя цена молока-сырья находится на уровне 10,5 – 11 гривен. Этот показатель будет держаться как минимум до середины января 2022 года.

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Из-за удорожания энергоносителей цена конечного продукта растет, но глобального уменьшения спроса нет. Производители также приняли высокие цены на сырье.

Подешевеет ли молоко в будущем – зависит от многих факторов. Пока эксперты не спешат строить оптимистические прогнозы, ведь особых предпосылок для этого не возникает.

Ранее сообщалось, что стоимость всех молочных продуктов постоянно растет. Если покупатели снизят спрос – отрасль будет иметь большие проблемы.