Цель запрета – сохранение водных биоресурсов в зимний период. Территориальные подразделения Госрыбагентства Украины получили приказы, в которых указаны водоемы и места, где вводится запрет.

Документы можно увидеть по ссылке.



Сроки начала запрета на рыболовство / Инфографика Госрыбагенства

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Госрыбагентство также создало интерактивные онлайн карты с перечнем зимовальных ям и их географическими координатами. Кроме того, на картах можно ознакомиться с зонами, запрещенными для рыбалки в течение всего года.

Интерактивные онлайн карты можно просмотреть по ссылке.

Важно знать: рыбалка в запретный период разрешена на участках для любительского рыболовства за пределами зимовальных ям. При этом, любительская ловля рыбы разрешается зимними удочками с блесной вертикального сверкания с крючком не более №10, мормышкой, наживной и череночной снастями. Общее количество крючков на снастях на водоемах общего пользования, а также закрепленных за общественными объединениями не должно превышать пяти на одного рыбака, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство – не более десяти на одного человека.

При несоблюдении указанных норм предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности. Кроме этого, нарушителю начисляются убытки за каждую незаконно выловленную рыбу. Напоминаем, что Кабмин Украины принял постановление от 6 октября 2021 года №1039, значительно повысившее размеры такс за незаконный отлов водных биоресурсов.

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Справка

С наступлением холодов в водоемах происходят изменения, влияющие на поведение водных биоресурсов. У рыб резко снижается активность, практически полностью прекращается потребление пищи, снижается частота сердечных сокращений, замедляются процессы роста и реакции на раздражители. В это время рыба очень ранима, поэтому она собирается в стаи и идет на зимовку в зимовальные ямы.