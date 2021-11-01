Цена сырого молока достигла максимума: чего ждать дальше

Цена молока-сырья в последнее время постоянно росла. Сейчас ситуация выровнялась по всей территории Украины.

Как показал мониторинг, цена сырого молока выровнялась по всей Украине. Показатель достиг своего максимума, но вполне возможно, что продолжит рост и в будущем.

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В настоящее время цена литра сырого молока составляет 11 гривен. В перспективе цена может дальше расти, но сейчас на рынке есть ряд проблем.

Во-первых, производство сырого молока имеет низкую рентабельность. Кроме того, покупательная способность населения упала, что снизит запрос покупателей на молочные товары. В результате производители будут вынуждены снизить объемы товаров, что тоже окажет негативное влияние на рынок.

По мнению экспертов, быстрым и эффективным решением может быть снижение НДС для товаров первой необходимости, среди которых есть и молоко.

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