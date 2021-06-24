Как сообщил директор ООО "Сад Буковины" Виталий Агатий, в этом году урожай яблок будет хорошим, а цены останутся низкими.

Интересно Совершенная защита: как работает на подсолнечнике фунгицид Пиктор

Цены на яблоко в конце весны несколько снизилась, особенно на Голден. Это означает, что будут большие остатки яблока на осень, и это определенным образом будет влиять на цену нового урожая. А учитывая, что уже сейчас видно, что он будет достаточно велик, причем во всех регионах, можно ожидать не очень хорошую цену осенью и до конца 2021 года, – убежден он.

Украинская продукция может проявить себя на экспортном рынке. В основном садоводы отправляют продукцию в страны Евросоюза, Прибалтики, Беларусь и Сирию.

Поэтому Агатий советует садоводам беспокоиться о качестве своего товара, чтобы быть конкурентными как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

На рынках уже появился первый урожай малины. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Уже появилась первая малина: какая цена ягоды".