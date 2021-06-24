Як повідомив директор ПП "Сад Буковини" Віталій Агатій, цього року урожай яблук буде хорошим, а ціни залишаться низькими.

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Ціна на яблуко наприкінці весни дещо знизилась, особливо на Голден. Це означає, що будуть великі залишки яблука на осінь, і це певним чином впливатиме на ціну нового урожаю. А враховуючи, що вже зараз видно, що він буде доволі великий, причому у всіх регіонах, можна очікувати не дуже хорошу ціну восени та до кінця 2021 року, – переконаний він.

Українська продукція може проявити себе на експортному ринку. Здебільшого садівники відправляють продукцію в країни Євросоюзу, Прибалтики, Білорусь та Сирію.

Тому Агатій радить садівникам турбуватись про якість свого товару, щоб бути конкурентними як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

На ринках вже з'явився перший урожай малини. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Вже з'явилася перша малина: яка ціна ягоди".