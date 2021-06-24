Цены на яблоко будут невысокими, – прогноз производителя

В этом сезоне урожай яблок будет хорошим во всех регионах, поэтому ожидать скачка цен не стоит. Зато садоводам, чтобы заработать, стоит рассчитывать на экспорт качественной продукции.

Как сообщил директор ООО "Сад Буковины" Виталий Агатий, в этом году урожай яблок будет хорошим, а цены останутся низкими.

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Цены на яблоко в конце весны несколько снизилась, особенно на Голден. Это означает, что будут большие остатки яблока на осень, и это определенным образом будет влиять на цену нового урожая. А учитывая, что уже сейчас видно, что он будет достаточно велик, причем во всех регионах, можно ожидать не очень хорошую цену осенью и до конца 2021 года, – убежден он.

Украинская продукция может проявить себя на экспортном рынке. В основном садоводы отправляют продукцию в страны Евросоюза, Прибалтики, Беларусь и Сирию.

Поэтому Агатий советует садоводам беспокоиться о качестве своего товара, чтобы быть конкурентными как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

На рынках уже появился первый урожай малины. Больше об этом читайте в материале Агро 24