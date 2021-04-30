Сегодня оптовые партии огурцов из местных тепличных комбинатов поступают в продажу по 1,84 доллара/килограмм. В конце прошлой недели показатель не превышал 1,50 доллара/килограмм.

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Основная причина такого резкого подорожания – погода. В последнее время отметка на термометре ночью опускалась ниже 0, что отразилось на продукции.

По словам производителей, погода негативно сказалась на вегетации растений, и на рынок поступали малообъёмные партии продукции. Продавцам приходилось повышать цены, хотя спрос на овощ довольно умеренный.

В прошлом году в этот период оптовая цена на тепличный огурец не превышала 1 доллар/килограмм, а до конца мая скатилась до 0,40 доллара/килограмм.

Зелень с огородов может навредить. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Зелень с огорода может быть вредна: причина".