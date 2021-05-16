По состоянию на 14 мая средняя цена производителей яиц составляла 22,84 гривен за 10 штук. Это на 39% больше, чем в прошлом году.

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Но по сравнению с прошлым месяцем продукция подешевела на 7%. С прошлой недели показатель упал на 9%.

Также отмечается, что средняя цена десятка яиц зависит от региона. В восточном регионе цена составляет 21,25 гривны, в западном – 20,38 гривны, в северном – 20,51 гривны, а в южном – 25,71 гривны. В центральном регионе десяток яиц в среднем стоит 26,33 гривны.

Ученые определили самый питательный сорт риса. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Какой рис наиболее полезен: вывод ученых".