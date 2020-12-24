Тренд роста цен на минеральные удобрения может продолжиться и в следующем году.

По мнению директора ИА "Маркер" Сергея Песоцкого, цены могут продолжать расти из-за дефицита предложения. Об этом он сказал в комментарии АПК-информ.

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"В конце 2020 года на фоне растущего дефицита предложения стали стремительно расти цены на удобрения, прежде всего, азотной группы.

В среднем, с середины ноября до конца декабря цены в азотном сегменте выросли на 10-15%. Наиболее остро же вопрос с наличием товара в секторах карбамида и сульфата аммония. Здесь цены выросли на 18% и 25% соответственно", – сказал Песоцкий.

В секторе фосфорных и комплексных удобрений также отмечается повышательный тренд, но темпы несколько ниже. В группе фосфорных удобрений цены выросли на 5-10%, а в группе комплексных –на 3-8%.

Вместе с тем, в этом году импорт удобрений из-за кодона сократился на 39%, что является хорошим показателем качества украинских производителей.