Вже незабаром фермери зможуть скористатися технологією, яку до цього використовували в медицині.

Вчені університету Редінга разом з представниками аграрної галузі розробляють технологію швидкого визначення якості зерна пшениці, ячменю та ріпаку, повідомляє Farminguk.

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Процес відбуватиметься за допомогою техніки, яка часто зустрічається в медичних сенсорних пристроях. Спеціальні датчики, які вимірюють вміст білка та олії у зерні під час збирання, даватимуть фермерам миттєві дані про якість продукції. Крім того, дані дозволять фермерам створювати карти своїх полів, щоб зрозуміти зміни в якості зерна.

Також команда дослідників працює над з’єднанням даних розумних датчиків з місцем розташування GPS під час збирання врожаю, дозволяючи розробляти польові карти масштабу, що показують, як змінюється якість зерна на полі.

Ці дані можуть бути використані для отримання більш точних показників якості зерна для маркетингових цілей, що потенційно дозволить відокремлювати різні якості зерна та продавати їх на різних ринках у майбутньому.