Тренд зростання цін на мінеральні добрива може продовжитися і у наступному році.

На думку директора ІА "Маркер" Сергія Пісоцького, ціни можуть продовжувати рости через дефіцит пропозиції. Про це він сказав у коментарі АПК-інформ.

Цікаво Якість зерна: вчені винайшли унікальний спосіб швидкої перевірки

"В кінці 2020 року на тлі зростаючого дефіциту пропозиції стали стрімко зростати ціни на добрива, насамперед, азотної групи.

В середньому, з середини листопада до кінця грудня ціни в азотному сегменті зросли на 10−15%. Найгостріше ж питання з наявністю товару в секторах карбаміду і сульфату амонію. Тут ціни зросли на 18% і 25% відповідно", – сказав Пісоцький.

У секторі фосфорних і комплексних добрив також відзначається підвищувальний тренд, але темпи дещо нижчі. У групі фосфорних добрив ціни зросли на 5−10%, а в групі комплексних — на 3−8%.

Разом з тим, цьогоріч імпорт добрив з-за кодону скоротився на 39%, що є хорошим показником якості українських виробників.