Свежие овощи в Украине стремительно подешевели. Перед Пасхальными праздниками такое явление совсем нетипичное.

По словам эксперта плодоовощного рынка Татьяны Гетьман, к Пасхе огурцы на опт продавали по 40 гривен/килограмм, а сейчас они стоят меньше 10 гривен.

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Проблемы с ценами возникли из-за закрытия продуктовых базаров, которые торгуют в розницу. После праздников мы увидели самые низкие цены за 5 лет. Причем они продолжают падать. Сбывать свежие овощи нигде, урожай быстро портится и его выбрасывают.

Редис оптом продают по 8 гривен/килограмм, капусту – 16 гривен/килограмм, помидоры стоят 40 гривен/килограмм, салат – 15 гривен/ килограмм, кабачки – 20 гривен/килограмм.

Овощи борщевого набора начали дешеветь в первые недели апреля. Лук с 18 опустился до 13 гривен/килограмм.

Начала дешеветь и украинская пшеница. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украинская пшеница падает в цене: причины".