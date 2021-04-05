Свіжі овочі в Україні стрімко подешевшали. Перед Великодніми святами таке явище зовсім нетипове.

За словами експерта плодоовочевого ринку Тетяни Гетьман, до Великодня огірки в гурті продавали по 40 гривень/кілограм, а зараз вони коштують менше 10 гривень.

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Проблеми з цінами виникли через закриття продуктових базарів, які торгують у роздріб. Після свят ми побачили найнижчі ціни за 5 років. При чому вони продовжують падати. Збувати свіжі овочі ніде, врожай швидко псується і його викидають.

Редис у гурті продають по 8 гривень/кілограм, капусту – 16 гривень/кілограм, помідори коштують 40 гривень/кілограм, салат – 15 гривень/кілограм, кабачки – 20 гривень/кілограм.

Овочі борщового набору почали дешевшати у перші тижні квітня. Цибуля з 18 опустилася до 13 гривень/кілограм.

Почала дешевшати і українська пшениця. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Українська пшениця падає в ціні: причини".