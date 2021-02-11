На прошлой неделе цена ячменя в глубоководных портах Украины достигла максимальных отметок за всю историю независимой Украины.

Спрос Китая на ячмень в текущем сезоне зашкаливает и играет ключевую роль на рынке.

К теме Украина установила серию экспортных рекордов

За июль-январь 2020/21 маркетингового года Китай уже импортировал в 3 раза больше украинского ячменя, чем за весь предыдущий сезон.

Из-за этого цены спроса трейдеров на ячмень до конца прошлой недели достигли новых рекордных отметок – 8100-8400 гривен/тонна, а долларовые цены спроса нередко озвучивались в пределах 243-249 долларов/тонна.

В настоящее время в секторе (как и на смежных рынках) наметился понижательный тренд. При этом сдерживание продаж ячменя аграриями и постепенное сокращение его запасов внутри страны препятствует активному снижению цен. Наряду с этим, ситуацию может изменить ожидаемое уменьшение активности Китая на фоне грядущих праздничных выходных, – подытожила руководитель отдела локальных рынков ИА "АПК-Информ" Анна Танская.

Ситуация с экспортом зерновых в Украине довольно оптимистична, а вот отрасль картофелеводства переживает не лучшие времена. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Импорт картофеля в Украине за последние два года вырос на фантастические 2500%".