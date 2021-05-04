Фьючерсы на кукурузу на бирже в Чикаго превысили отметку 6 долларов за бушель, на сою – 15 долларов.

Интересно Продукты снова дорожают: в чем причина

Контракты на пшеницу показывали максимально возможный дневной прирост (limit-up), а по итогам недели закрепились выше 7 долларов за бушель. С начала апреля пшеница подорожала еще на 15%.

Китай наращивает спрос на зерно – в текущем году эта страна хочет импортировать 28 миллионов тонн продукции. Это также положительно влияет на цену зерновых на глобальном рынке.

Мясо на украинских прилавках не может похвастаться качеством. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Почти половина мяса на украинском прилавках – фальсификат и некачественная продукция: как определить".