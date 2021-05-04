Фьючерсы на кукурузу на бирже в Чикаго превысили отметку 6 долларов за бушель, на сою – 15 долларов.
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Контракты на пшеницу показывали максимально возможный дневной прирост (limit-up), а по итогам недели закрепились выше 7 долларов за бушель. С начала апреля пшеница подорожала еще на 15%.
Китай наращивает спрос на зерно – в текущем году эта страна хочет импортировать 28 миллионов тонн продукции. Это также положительно влияет на цену зерновых на глобальном рынке.