Ф'ючерси на кукурудзу на біржі у Чикаго перевищили позначку 6 доларів за бушель, на сою – 15 доларів.
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Контракти на пшеницю показували максимально можливий денний приріст (limit-up), а за підсумками тижня закріпилися вище 7 доларів за бушель. З початку квітня пшениця подорожчала ще на 15%.
Китай нарощує попит на зерно – у поточному році ця країна хоче імпортувати 28 мільйонів тонн продукції. Це також позитивно впливає на ціну зернових на глобальному ринку.