В 2020 году мы провели испытания ночного сбора с 90 работниками и были очень довольны результатами, – рассказала представительница Jealous Fruits Джулия Маклахлен в комментарии FreshPlaza. – Мы наблюдали значительное улучшение качества упакованной черешни, лучший моральное состояние собирателей и увеличение их зарплаты.

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Сбор черешни в холодное время дня положительно влияет на качество плодов, потому что ягоды с температурой 15 – 18 градусов намного меньше повреждаются и дольше сохраняются.

Сборщики также очень довольны работой в прохладу и в восторге от длительной смены, что дает возможность больше зарабатывать. Смена длится с полуночи до 9 утра, а в случае необходимости ее можно продлить на час.



Ночной сбор черешни / Фото FreshPlaza

В компании Jealous Fruits отмечают, что поскольку сбор урожая занимает лишь 7 недель, очень важно, чтобы черешню срывали в оптимальной спелости, а работники могли получить максимальный заработок.

Как происходит сбор черешни?

Сборщики оснащены двумя фонарями для того, чтобы хорошо видеть плоды, лестницы и ветки. Более того, оказывается, они лучше видят ягоды ночью в свете фонаря, чем днем, когда светит солнце. Также работники носят светоотражающие полосы, чтобы не попасть под тракторы или прицепы, которые в свою очередь, хорошо освещены.