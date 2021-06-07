Черные арбузы: на рынках Узбекистана появилась новинка

Аграрии из Узбекистана вывели новый сорт арбуза. Он отличается особым цветом, сладким вкусом и отсутствием косточек.

В этом году фермеры региона Утамайли сделали довольно интересное открытие. После непрерывных экспериментов они вывели арбузы черного цвета, которые не имеют косточек.

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Новый арбуз не растет на обычном огороде и требует особых условий.

Мы впервые вывели новый сорт арбуза Style. Выращивается он в теплицах, которые построены на богарных землях и предназначены для экспорта. Урожай уникальных арбузов готов уже в мае, – отметил фермер Улугбек Джуманазаров.

Сейчас местные агропроизводители осваивают дополнительные богарные земли района, чтобы в разы увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции.

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