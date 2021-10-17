Цена гектара земли в Украине: какой сейчас показатель

Недавно в Украине подводили итоги после 100 дней внедрения рынка земли. Ценовой вопрос земельных ресурсов – наиболее актуален.

Сейчас средняя цена гектара украинской земли составляет 33 тысячи гривен. Это касается земли для ведения личного крестьянского хозяйства.

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Если же говорить об общем показателе всех транзакций земель, то средняя цена составляет почти 44 тысячи гривен за гектар.

Разделение стоимости земли делают для того, чтобы лучше понимать ценообразование. Например, в Киевской области продавали землю по 240 тысяч за гектар, но очевидно, что она будет использована не для сельскохозяйственной деятельности.

Сейчас землю покупают по цене, выше рыночной, и в дальнейшем цена земли будет только расти.

Недавно были обнародованы итоги "100 дней после рынка земли". Больше об этом читайте в материале Агро 24