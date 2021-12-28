Украинские предприятия не могут больше удерживать нынешнюю стоимость своей продукции, потому что выросла цена на все составляющие производственного процесса, и в первую очередь – на газ. Себестоимость продукции повысилась, поэтому, если не увеличивать цену на нее, производство станет нерентабельным, и его фактически можно останавливать, пояснил премьер-министр.

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Поддержка производителей

Чтобы не допустить коллапса промышленности, нужно разрешить производителям поднять цены, говорит Денис Шмигаль. Но акцентирует внимание на том, что власти будут следить за тем, чтобы они не подняли цены "до небес", а действовали обоснованно.

Правительство уже в ближайшее время выйдет с предложениями. Мы также проводим консультации непосредственно с бизнесом, чтобы понять потребность и уровень такой поддержки, – отметил глава Кабмина.

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Сейчас сектор производства – основа экономики государства, имеет большие проблемы и его необходимо поддержать. Поэтому повышение цен на продукты, в том числе – на социальные, входящие в ежедневную потребительскую корзину украинцев, будет неизбежным.

Мы будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные пищевые продукты, в частности, на социальный хлеб, – сообщил премьер.

Защита потребителей

Но в то же время, власти будут пытаться защитить не только производителей, но и потребителей, у которых, как сказал Шмигаль "карман не безразмерный".