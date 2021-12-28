Українські підприємства не можуть більше утримувати нинішню вартість своєї продукції, бо зросла ціна на всі складові виробничого процесу, і в першу чергу – на газ. Собівартість продукції підвищилася, тому якщо не збільшувати ціну на неї, виробництво стане нерентабельним, і його фактично можна зупиняти, пояснив прем'єр-міністр.

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Підтримка виробників

Аби не допустити колапсу промисловості, потрібно дозволити виробникам підняти ціни, каже Денис Шмигаль. Але акцентує увагу на тому, що влада стежитиме за тим, щоб вони не підняли ціни "до небес", а діяли обґрунтовано.

Уряд вже найближчим часом вийде з пропозиціями. Ми також проводимо консультації безпосередньо з бізнесом для того, щоб зрозуміти потребу та рівень такої підтримки, – відзначив очільник Кабміну.

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Зараз сектор виробництва – основа економіки держави, має великі проблеми, і його необхідно підтримати. Тож підвищення цін на продукти, у тому числі – на соціальні, що входять до щоденного споживчого кошика українців, буде неминучим.

Ми розглядатимемо можливість запровадження відповідних націнок на соціальні харчові продукти, зокрема, на соціальний хліб, – повідомив прем'єр.

Захист споживачів

Але водночас влада намагатиметься захистити не лише виробників, а й споживачів, у яких, як сказав Шмигаль "кишеня не безрозмірна".