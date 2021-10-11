Цього року виробники цукру потребують щонайменше 300 мільйонів кубометрів газу. Через стрибок цін на блакитне паливо підприємці зазнають збитків та не зможуть організувати виробництво.

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Якщо у червні ціна тисячі кубометрів газу становила 11 тисяч гривень, то зараз показник доходить до 28 тисяч гривень.

Натомість вирощування цукрового буряку стало не надто рентабельним, через що площі під ним суттєво скоротилися.

Підприємці просять уряд передбачити у бюджеті на 2022 рік дотації для виробників цукру в обсязі 150 гривень за тонну. Розрахунок суми пропонують робити за обсягом проданої сировини.

Ціна малини суттєво вплинула на виробників джемів та варення. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Виробники джемів та варення відмовилися від малини: причини".