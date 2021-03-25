Украина в первые два месяца 2021 года заметно уменьшила экспорт яблок и груш по сравнению с аналогичным періодом-2020.

По данным Государственной таможенной службы, в январе-феврале этого года украинские производители яблок и груш экспортировали продукции на сумму 2,63 миллиона долларов, что на 7,85% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Топ-5 стран-экспортеров яблок и груш из Украины

(январь-февраль-2021, сумма – тысячи долларов)

Беларусь – 609,8 (-24,9%) ОАЭ – 399,2 (-7,85%) Оман – 292,6 (+ 4,97%) Малайзия – 267 (-6,14%) Саудовская Аравия – 251,4 (-23,3%)

Примечание. В скобках указаны изменения в процента по сравнению с 2020 годом.

Таким образом, Украина сейчас продолжает негативную прошлогоднюю тенденцию: в 2020-м по сравнению с 2019-м отечественные производители уменьшили экспорт яблок и груш на 9,82 миллиона долларов (-43,2%).

Почему уменьшается экспорт яблок и груш?

Главная причина – снижение запасов этих фруктов на отечественных складах. Такая ситуация, по мнению некоторых аграрных экспертов, может привести к тому, что яблоки и груши стремительно подорожают на внутреннем рынке.

Подробнее об этом читайте в статье Агро24 "Яблоки в Украине подорожают втрое и побьют ценовые рекорды".