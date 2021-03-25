Дефицит яблок и груш спровоцировал сокращение украинского экспорта
Украина в первые два месяца 2021 года заметно уменьшила экспорт яблок и груш по сравнению с аналогичным періодом-2020.
Источник:Agro24
По данным Государственной таможенной службы, в январе-феврале этого года украинские производители яблок и груш экспортировали продукции на сумму 2,63 миллиона долларов, что на 7,85% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Топ-5 стран-экспортеров яблок и груш из Украины
(январь-февраль-2021, сумма – тысячи долларов)
- Беларусь – 609,8 (-24,9%)
- ОАЭ – 399,2 (-7,85%)
- Оман – 292,6 (+ 4,97%)
- Малайзия – 267 (-6,14%)
- Саудовская Аравия – 251,4 (-23,3%)
Примечание. В скобках указаны изменения в процента по сравнению с 2020 годом.
Таким образом, Украина сейчас продолжает негативную прошлогоднюю тенденцию: в 2020-м по сравнению с 2019-м отечественные производители уменьшили экспорт яблок и груш на 9,82 миллиона долларов (-43,2%).
Почему уменьшается экспорт яблок и груш?
Главная причина – снижение запасов этих фруктов на отечественных складах. Такая ситуация, по мнению некоторых аграрных экспертов, может привести к тому, что яблоки и груши стремительно подорожают на внутреннем рынке.
Подробнее об этом читайте в статье Агро24 "Яблоки в Украине подорожают втрое и побьют ценовые рекорды".
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