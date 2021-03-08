Сокращение запасов на складах спровоцирует большой рост цен на продукцию.

Запасы отечественных фруктов на украинских складах заканчиваются. Фермеры и аграрные эксперты прогнозируют, что цены могут вырасти втрое.

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Как рассказывают продавцы столичных рынков, где яблоки дешевле, чем в торговых сетях, ближе к весне цены несколько взвинтили. Причина – подорожание топлива, а запасов яблок почти не осталось.

Дефицит яблок Украина перекроет польской продукцией, которая будет дешевле украинской. Украинское яблоко дороже импортного из-за того, что в Украине большинство яблок перерабатывают на сок и массово вывозят за границу, поэтому на внутренние потребности страны остается немного.

Большой скачок цены состоится в мае – до 75 гривен за килограмм, то есть втрое дороже, чем сейчас.

Если урожай ягод будет хороший, и в мае не будет больших заморозков, вероятность цены в 50 гривен будет все ниже, потому что люди из яблок переключатся на ягоды. Если ягод доступных не будет, и они будут по 100 гривен, как в июне прошлого года, тогда яблоко по цене 55-75 люди очевидно купят, – объясняет эксперт аграрного рынка Александр Хорев.

Украина из-за теневых сделок теряет миллиарды долларов прибыли. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина теряет миллиарды долларов из-за незаконных операций с зерном и "теневой" земли".