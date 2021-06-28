Українці стали споживати набагато менше свинини. За останні 5 років показник знизився на 7 кілограм на душу населення, тобто на цілих 30%.

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На думку експертів, українці в порівнянні з європейськими країнами "не доїдають свинини".

Також нас може очікувати дефіцит сала, адже вирощування свиней в Україні втратило рентабельність. Причиною цього є подорожчання кормів: з початку 2019 року їх вартість зросла на 20-40%, і продовжує рости.

Зазначимо, з початку 2021 року у грошовому вимірі імпорт свинини в Україну у 6 разів перевищив експорт.

Українцям треба готуватися до подорожчання свинини. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Свинина в Україні незабаром подорожчає".