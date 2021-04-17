Согласно данным научно-исследовательских учреждений, в зоне южной Степи потребность питательных веществ, что должна в достаточной мере обеспечить генетический потенциал продуктивности полевых культур, составляет в среднем 150-220 килограмм/ гектар действующего вещества. Фактическое возвращение к почве за счет макро- и микроудобрений в 3,5-6,5 раз меньше оптимального уровня.

В земледелии региона проявляется ситуация, когда основная часть валового сбора урожая растениеводства обеспечивается преимущественно за счет природных запасов гумуса и питательных веществ, что аккумулировались на протяжении тысячелетий.

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В течение нескольких десятков лет это приведет к тому, что процесс деградации почвы может приобрести характер необратимости.

С каждой тонной собранного основного и побочного урожая отдельными растениями минеральные вещества выносятся из почвы по-разному. Наибольший уровень выноса основных элементов питания обнаружен у подсолнечника – 60 килограмм N, 26 килограмм Р, 186 килограмм К.

Американцы могут выращивать экологический пластик. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Американские фермы будут выращивать биопластик".