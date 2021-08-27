Все дело в воде: фермер раскрыл секрет производства рекордной голубики

Нынешний сезон оказался очень сложным для украинских производителей голубики из-за неблагоприятных погодных условий и нестабильных рыночных цен на ягоду. Тем не менее, в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Ягодки" 2021 годом вполне довольны.

Мы пережили чрезвычайную жару, когда температура ниже 40 градусов на поле не снижалась, – говорит руководитель СПК "Ягодки" (ТМ BigBlue) Олег Науменко. – Но благодаря современной автоматизированной системе полива, наличию метеостанции, мы этот период прошли спокойно. Хотя ягоды несколько потеряли в размере, ведь много воды испарялось через листья. А вода – это основа размера.

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Фермер рад, что в этом году в их кооперативе собрали 140 тонн ягоды. Хороший урожай ожидаемо дал сорт Дюк, а также Спартан. "На 27-й неделе наши ягоды достигали 27 – 28 миллиметров в диаметре – это почти вдвое больше, чем у конкурентов", – радуется Олег Науменко.

Сейчас в СПК "Ягодки" голубика посажена на 44 гектарах. Расширяться пока не планируют, но ожидают, что объемы производства будут расти за счет увеличения возраста кустод – на сегодня самым старшим насаждениям только по 5 лет.

Нет смысла расширять площади, – резюмирует Науменко. – Мы лучше будем работать над качественными показателями.

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