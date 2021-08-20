В этом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, урожайность голубики выше, чем в прошлом году, но цена реализации – ниже, говорит Александр Стогний, председатель кооператива "Лига Агро" на Киевщине.

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Был большой обвал цен: стартовали с 300 гривен за килогам, упали до 100 и ниже. К тому же столкнулись с техническими проблемами, поэтому вынуждены были отдавать ягоду на заморозку, – объясняет аграрий.

Стогний считает, что стремительное падение цены на голубику, которая традиционно является самой дорогой ягодой в Украине, произошло из-за следующих факторов:

увеличение предложения

низкая покупательная способность украинцев

спекуляции оптовых покупателей

Что-то пошло не так

Потребители не хотели покупать дорогую ягоду и ожидали снижения ее стоимости.

Дорогую ягоду в этом году просто не покупали, поэтому цены неизбежно упали, – объясняет глава "Лига Агро". – Только цены начали выравниваться, произошло еще одно падение: много оптовых компаний решили воспользоваться низкими ценами и заложили ягоды на хранение в холодильники. Однако, вероятно, что-то пошло не так, качество ягоды не оправдала расходов, поэтому сейчас цена снова ниже 100 гривен.

Рыночные проблемы

Еще одна причина снижения цены: плохое регулирование рынка – между производителями голубики диалог практически отсутствует.

Мы планируем кооперироваться для формирования экспортных партий. Собрать 20 тонн продукции за 1 – 2 дня самостоятельно невозможно. И если с органическими производителями можно договариваться, то с мелкими хозяйствами – вряд ли, – резюмирует Стогний.

А как у соседей?

В Польше в этом году голубика также дешевая. И это негативно повлияло не только на заработки производителей ягоды…

Подробнее читайте в материале Агро24 "Дешевая голубика в Польше лишила работы украинских заробитчан".