Доход от экспорта яиц сократился вдвое

В этом году Украина не может похвастаться большими объемами экспорта яиц. Сейчас мы отстаем от прошлогодних показателей минимум в два раза.
В январе-мае 2021 Украина экспортировала 19 тысяч тонн яиц. По сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период это в 2,6 раза меньше.
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Что касается денежного эквивалента, то он составляет 21,27 миллиона долларов. Это в 2,2 раза меньше прошлогоднего показателя.
Главными покупателями украинских яиц стали:
- ОАЭ (37,8%)
- Латвия (28%)
- Израиль (8,5%)
Производители надеются, что до конца года им удастся увеличить объемы поставок товара за границу.Украинцам не стоит надеяться на сезонное удешевление сыра. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Традиционного удешевления сыра в Украине не будет".