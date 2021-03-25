Как дышит птенец внутри яйца и куда девается углекислый газ
Подобно людям, младенцы животных, которые растут в утробе своих матерей, получают все необходимое для развития, в том числе кислород, через пуповину. Однако когда речь идет о птицах, которые растут внутри яйца, возникает вопрос, как они дышат.
Источник:ScienceABC
Яйцо полностью лишено каких-либо видимых отверстий и полностью закрыто от внешнего мира, но при этом птенец получает жизненно необходимый кислород. Кроме того, накопленный углекислый газ, способен выходить наружу. Как это происходит?
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Воздушный мешок
Конституция яйца такова, что оно не только защищает птенца внутри, но и заботится о его основных биологических потребностях, пока он не станет достаточно большим для вылупления. Это возможно благодаря двум оболочкам, которые находятся под скорлупой.
Когда курица откладывает яйцо, оно имеет температуру, выше окружающей среды. Когда оно постепенно охлаждается, материал внутри яйца слегка сжиматься, отступая от стен. Это в свою очередь приводит к тому, что две мембраны, которые сначала были склеены, также отделяются, создавая небольшой карман воздуха или "воздушный мешок".
Обмен газами
Конечно, кислород в этом мешке заканчивается и нуждается в пополнении. Кроме того, углекислый газ, выделяемый птенцом как побочный продукт, также должен выйти из яйца.
Этот процесс осуществляется с помощью диффузии. Дело в том, что скорлупа яиц содержит очень крошечные поры на своей поверхности. К примеру, 60-граммовое куриное яйцо имеет почти 10 000 маленьких отверстий.
Скорлупа яиц содержит тысячи пор / Фото scienceabc
Именно они приходят на помощь птенцу, когда кислород в воздушном мешке заканчивается. Через эти крошечные поры происходит обмен газами – внутрь яйца попадает свежий воздух, одновременно углекислый газ выходит наружу. Они также помогают с водным обменом.
Интересные факты о куриных яйцах
- Цвет желтка яйца зависит от рациона курицы: чем больше она потребляет оранжевых и желтых растительных пигментов, тем желтее будет цвет яйца.
- Скорость старения яиц зависит от температурных условий, которые их окружают: за день при комнатной температуре яйцо способно стареть быстрее, чем за неделю в холодильнике.
- Размер яйца является показателем возраста курицы, которая его отложила: молодые куры несут маленькие яйца, но они станут большими по мере старения курицы.
Цвет яйца зависит от рациона курицы / Фото Wikimedia Commons
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