Подобно людям, младенцы животных, которые растут в утробе своих матерей, получают все необходимое для развития, в том числе кислород, через пуповину. Однако когда речь идет о птицах, которые растут внутри яйца, возникает вопрос, как они дышат.

Яйцо полностью лишено каких-либо видимых отверстий и полностью закрыто от внешнего мира, но при этом птенец получает жизненно необходимый кислород. Кроме того, накопленный углекислый газ, способен выходить наружу. Как это происходит?

Интересно Регенты-медоеды: птицы, которые могут исчезнуть, потому что самцы забывают свои любовные песни

Воздушный мешок

Конституция яйца такова, что оно не только защищает птенца внутри, но и заботится о его основных биологических потребностях, пока он не станет достаточно большим для вылупления. Это возможно благодаря двум оболочкам, которые находятся под скорлупой.



Строение яйца / Фото 8next

Когда курица откладывает яйцо, оно имеет температуру, выше окружающей среды. Когда оно постепенно охлаждается, материал внутри яйца слегка сжиматься, отступая от стен. Это в свою очередь приводит к тому, что две мембраны, которые сначала были склеены, также отделяются, создавая небольшой карман воздуха или "воздушный мешок".

Обмен газами

Конечно, кислород в этом мешке заканчивается и нуждается в пополнении. Кроме того, углекислый газ, выделяемый птенцом как побочный продукт, также должен выйти из яйца.

Этот процесс осуществляется с помощью диффузии. Дело в том, что скорлупа яиц содержит очень крошечные поры на своей поверхности. К примеру, 60-граммовое куриное яйцо имеет почти 10 000 маленьких отверстий.



Скорлупа яиц содержит тысячи пор / Фото scienceabc

Именно они приходят на помощь птенцу, когда кислород в воздушном мешке заканчивается. Через эти крошечные поры происходит обмен газами – внутрь яйца попадает свежий воздух, одновременно углекислый газ выходит наружу. Они также помогают с водным обменом.

Интересные факты о куриных яйцах

Цвет желтка яйца зависит от рациона курицы: чем больше она потребляет оранжевых и желтых растительных пигментов, тем желтее будет цвет яйца.

Скорость старения яиц зависит от температурных условий, которые их окружают: за день при комнатной температуре яйцо способно стареть быстрее, чем за неделю в холодильнике.

Размер яйца является показателем возраста курицы, которая его отложила: молодые куры несут маленькие яйца, но они станут большими по мере старения курицы.



Цвет яйца зависит от рациона курицы / Фото Wikimedia Commons