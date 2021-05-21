Компания планирует направить средства на увеличение мощностей производства и дальнейшие исследования и разработки.
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Eat Just получила разрешение на продажу культивированного мяса в Сингапуре в декабре 2020 года. Первым продавцом стал ресторан "1880". Вскоре продукция появится в Madame Fan JW Marriott Singapore. Также ее можно заказать через Foodpanda.
На данный момент Eat Just остается единственной компанией в мире, которая может продавать культивируемое мясо, а Сингапур – единственным местом, где компания может это делать. Но вместе с тем сейчас существует большой список стран, которые также хотят попробовать впустить лабораторное мясо на широкий рынок.
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