Приказ Министерства экономики определяет гигиенические требования к производству и обороту природной минеральной и родниковой воды, технологического оборудования и обработки воды.

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Кроме того, приказ регулирует маркировку и применение утверждений "стимулирует пищеварение", "подходит для приготовления пищи для младенцев" и других.

По мнению инициаторов приказа, введение требований будет способствовать расширению рынка реализации украинских минеральных и родниковых вод, будет способствовать привлечению инвестиций в их производство, создаст условия добросовестной конкуренции на рынке. Также от новых правил выиграют потребители.

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