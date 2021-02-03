Иностранные правительства и компании продолжают закупать зерно из Украины. Предложение украинской пшеницы становится все меньше.

Источник: телеграм Refinitiv Agriculture Главное управление по снабжению сырьевыми товарами Египта (GASC) закупило 480 тысяч тонн пшеницы. Интересно Крымский фермер засеял заснеженное поле кориандром Сделка состоялась на международном закупочному тендере, поставка состоится 15-30 марта. GASC приобрело 120 тысяч тонн российской пшеницы, 240 тысяч тонн французской пшеницы, 60 тысяч тонн румынской пшеницы и 60 тысяч тонн украинской пшеницы. Цена украинской пшеницы составила 311,20 долларов за тонну на базисе C&F. Украинскую пшеницу активно раскупают на международном рынке. Как ранее писал Агро 24, украинское зерно приобрела Иордания.